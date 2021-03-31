Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией после задержания в Риме российского военного по подозрению в шпионаже.

При этом он уточнил, что в Кремле пока не располагают деталями произошедшего.

«Мы не располагаем информацией о причинах и обстоятельствах задержания. Надеемся, что весьма позитивный и конструктивный аспект российско-итальянских отношений будет сохранен», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что российского дипломата выдворят из Италии.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Итальянский военный якобы передавал секретные документы российскому офицеру в обмен на денежное вознаграждение. Предполагается, что итальянец пошел на такие действия из-за проблем в семье.