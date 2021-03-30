Вице-премьера правительства Ставропольского края задержали по подозрению в мошенничестве

Исполняющего обязанности зампредседателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, ФСБ и МВД установлена причастность Петрашова к совершению преступления.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год он под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Средства он получил как лично, так и через посредников или на расчетные счета подконтрольных ему компаний.

В настоящее время СК проводит обыски по месту жительства и на работе Петрашова.

12 марта в аэропорту Ставрополя был задержан бывший зампредседателя правительства Ставрополья Александр Золотарев. Его подозревают в получении взяток на сумму 63 млн рублей. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В рамках расследования дела он был арестован на два месяца.

После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона.