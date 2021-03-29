Евгений Григорьев выиграл на выборах мэра Якутска

Кандидат от партии «Единая Россия», исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, одержал победу на досрочных выборах главы города. Об этом сообщает сайт Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

Отмечается, что было обработано уже 96,72% протоколов.

Согласно предварительным данным об итогах голосования, в выборах поучаствовали 41,44% избирателей.

Как сообщает ЯГТИК, Григорьев набрал 44,09% голосов.

»Виталий Обедин («Справедливая Россия») – 39,87%, Савва Михайлов (КПРФ) – 11,29%, Евгений Рябченко (ЛДПР) – 1,01%, Иван Комаров («Гражданская платформа») – 1,18%, Айал Прокопьев («Родина») – 0,98%», — сказано в сообщении.

Евгений Григорьев в январе стал исполняющим обязанности мэра Якутска после того, как городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой. До этого он был первым заместителем главы города. Григорьев является победителем конкурса «Лидеры России» 2019 года.

Ранее Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она возглавляла Якутск с сентября 2018 года. При этом чиновница заявляла, что останется в рядах городской команды.