Мартынов: выборы мэра Якутска показывают тренд на стабилизацию в регионе

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал ход мэрских выборов в Якутске.

«Результатов пока еще нет, идет подсчет голосов. Но те данные, которые из УИКа придут, и те агрегаторы, которые публикуют эти вещи, и приложение «Справедливый наблюдатель», где оперативно выкладывают данные, могут говорить о том, что пока с серьезным отрывом лидирует Евгений Григорьев — кандидат, выдвинутый «Единой Россией», партией власти», — отметил он.

По словам эксперта, это «была довольно непопулистская кампания — реальные обещания, выполнимые и реалистичные».

«В том смысле, что скопившаяся проблематика отражена в кампании. Якутия считалась оплотом оппозиционности, фрондой — хотя это явно не так. В основу этих слухов легла недостаточная компетентность местных управленцев», — пояснил он.

Мартынов добавил, что то оппозиционные кандидаты не смогли показать серьезной борьбы.

«Тоже была попытка увести выборы в популизм, что им не удалось. Такой хороший сигнал дают эти выборы о стабилизации внутренней обстановки в регионе в целом. В преддверии выборов в Госдуму все региональные выборы сейчас внимательно изучаются экспертами как некие модели, которые мы увидим в сентябре», — подытожил политолог.