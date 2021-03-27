Избирком Якутии пожаловался в МВД на наблюдателей из-за фейков про вбросы

В Якутске в рамках второго дня голосования на выборах мэра города были зафиксированы нарушения со стороны наблюдателей, говорится в пресс-релизе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 27 марта, в субботу.

С утра, как сообщили члены мониторинговой группы Штаба по наблюдению за выборами, которые провели встречу с представителями ТИК, стали активно распространяться сообщения о якобы готовящихся «вбросах» бюллетеней на УИК 756. Здесь наблюдатели приняли за «подготовку вброса» выезд на надомное голосование представителей избиркома.

«На самом деле на УИК происходила подготовка выезда на надомное голосование. В коробку были собраны СИЗы для членов комиссии и избирателей. Все документы были надлежащим образом оформлены. На выездное голосование поступило 47 заявок, 50 бюллетеней было взято с собой — все в рамках закона. Сейчас эта процедура преподносится как нарушение. Это, на наш взгляд, намеренно распространяемая ложная информация», — пояснила председатель ТИК Алла Самойлова члену мониторинговой группы, исполнительному директору Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алене Булгаковой, которая находится в Якутске для проведения контроля за голосованием.

По словам Самойловой, ТИК обратилась в полицию с жалобой на распространение фейковой информации.

Нарушений на УИК не зафиксировал и наблюдатель от партии «Единая Россия».

Наблюдатель от партии «Справедливая Россия», в свою очередь, указал на вероятные нарушения и попросил уточнить подробную информацию у доверенного лица от партии. Однако доверенное лицо от «Справедливой России» отказалось дать комментарии по своим жалобам в адрес УИК.

Также председатель ТИК обратила внимание и на другой инцидент: наблюдатели, присутствующие на УИК 739, пытались спровоцировать скандал на основе того, что члены комиссии якобы не могут принимать заявки на голосование вне помещения от родственников. «Такая возможность прописана в законе. В устном и письменном виде члены комиссии имеют полное право принимать заявки от доверенных лиц и родственников избирателей», — прокомментировала председатель ТИК.

Всего за дни голосования в ТИК поступило только четыре жалобы, по всем ним ведется разбирательство. Члены комиссий допускают организационные ошибки, однако никаких грубых нарушений, которые бы повлияли на итоги волеизъявления избирателей, не зафиксировано. Ситуация на участках находится под контролем.