Трамп со смехом поинтересовался, как идет расследование слежки за его штабом

Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Расследование этой операции вел спецпрокурор Джон Дарем.

«Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?» — пишет Трамп.

Ранее прокурор округа Коннектикут (штат США) Джон Дарем, расследовавший обстоятельства слежки спецслужб за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, ушел в отставку.

До этого стало известно, что Дарем расширяет свою команду по расследованию истоков «российского дела».

С мая 2019 года Дарем по поручению действовавшего на тот момент генпрокурора США Уильяма Барра осуществляет проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом бывшего президента Дональда Трампа из-за его якобы связи с Россией.