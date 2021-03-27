Президент США Джо Байден предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону создать аналог китайской торгово-экономической инициативе «Один пояс, один путь». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорили о Китае и о конкуренции, в которой они участвуют с инициативой «Один пояс - один путь». Я предложил, что у нас по сути должна быть аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем обществам по всему миру, которым она действительно нужна», — сказал Байден.

«Один пояс, один путь'' — выдвинутое в 2010-х годах КНР предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».