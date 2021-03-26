В Кремле заявили о необходимости быть готовыми к новым санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность введения новых санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Санкции — это то, к чему нужно быть готовым. Санкционные устремления наших оппонентов приобретают все больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом», — сказал он.

Несколькими днями ранее Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Кремле сочли этот шаг Канады незаконным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навальный был перевезен в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.