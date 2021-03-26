В ДНР просят главу Крыма не выдвигать Поклонскую на выборы в Госдуму

Общественная палата самопровозглашенной Донецкой народной республики просит главу Крыма Сергея Аксенова не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщается на сайте организации.

Общественники ДНР назвали не соответствующими действительности слова Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели.

«Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина «Русский Донбасс» очередное этому подтверждение», – выражает свою позицию организация.

Кроме того, общественная палата самопровозглашенной республики сочла оскорбительным заявление Поклонской о том, что «кто-то за них надевает военную форму».

«Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», – отмечается в заявлении.

Ранее Поклонская заявила о своем намерении принять участие в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре текущего года.