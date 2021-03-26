В ДНР просят главу Крыма не выдвигать Поклонскую на выборы в Госдуму

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра... Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на похоронах главы самопровозглашенной ДНР Александра...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Общественная палата самопровозглашенной Донецкой народной республики просит главу Крыма Сергея Аксенова не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщается на сайте организации.

Общественники ДНР назвали не соответствующими действительности слова Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели.

«Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию, и принятая недавно Доктрина «Русский Донбасс» очередное этому подтверждение», – выражает свою позицию организация.

Кроме того, общественная палата самопровозглашенной республики сочла оскорбительным заявление Поклонской о том, что «кто-то за них надевает военную форму».

«Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», – отмечается в заявлении.

Ранее Поклонская заявила о своем намерении принять участие в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре текущего года.