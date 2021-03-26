Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за России и вакцин

Европа стоит перед лицом мировой войной нового типа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит Le Figaro.

«Мы стоим перед мировой войной нового типа», – цитирует издание французского лидера.

По словам Макрона, угрозу представляет в том числе «стремление России и Китая оказать влияние через вакцину» от коронавируса. Глава Франции отметил, что в сложившейся ситуации Европе необходимо быть самостоятельной в вопросе производства вакцин.

Ранее французский президент сообщил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.