Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за России и вакцин
Семён Сонный
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Европа стоит перед лицом мировой войной нового типа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит Le Figaro.
«Мы стоим перед мировой войной нового типа», – цитирует издание французского лидера.
По словам Макрона, угрозу представляет в том числе «стремление России и Китая оказать влияние через вакцину» от коронавируса. Глава Франции отметил, что в сложившейся ситуации Европе необходимо быть самостоятельной в вопросе производства вакцин.
Ранее французский президент сообщил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.
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