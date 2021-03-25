Байден признался, что скучает по Трампу

Президент США Джо Байден заявил, что он скучает по бывшему главе государства и своему предшественнику Дональду Трампу. Об этом он сказал в ходе своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме.

Журналисты спросили у главы Белого дома, станет ли тот баллотироваться на второй срок. «Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему», — ответил им со смехом Байден.

Также сотрудники СМИ задали политику вопрос, ожидает ли американский лидер, что его соперником на выборах 2024 года будет Трамп.

Байден, отвечая им отметил, что даже не думает об этом.