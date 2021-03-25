Генпрокуратура Украины заявила о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича

Офис генпрокурора Украины заявил возможности начала процедуры экстрадиции бывшего главы государства Виктора Януковича после того, как суд оставил в силе решение об аресте экс-президента по делу об узурпации власти. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене, однако его защита позже опровергла эту информацию.

В 2019 году Виктор Янукович был признан виновным в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.