В Госдепе США приветствуют решение Канады ввести санкции в отношении россиян

Госсекретарь США Энтони Блинкен поприветствовал решение Канады ввести санкции в отношении девяти граждан России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«США приветствуют канадские санкции в отношении девяти россиян, вовлеченных в попытку покушения на Алексея Навального, его последующее тюремное заключение и усмирение российских протестующих», — написал госсекретарь.

Ранее Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Кремле назвали ограничения незаконными.

Под ограничения попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.