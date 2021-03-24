Источник сообщил о переносе отчета правительства в Думе

Ежегодный отчет правительства России в Государственной думе, вероятно, будет перенесен. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Скорее всего, в апреле отчета правительства РФ не будет», — сказал источник.

Отчет запланирован на 21 апреля.

В то же время, как пишет РИА «Новости», глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что никаких изменений по дате отчета в нижнюю палату не поступало.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.