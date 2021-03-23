Лидер оппозиционной партии задержан в Белоруссии

В Белоруссии задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Об этом сообщается на странице в Facebook партии.

Отмечается, что Козлова доставили в центр изоляции правонарушителей Окрестина в Минске.

«Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД», — говорится в сообщении партии.

По данным ОПГ, накануне вечером, 22 марта, Козлов предупредил о возможности своего задержания, а после перестал выходить на связь.

Ранее в Белоруссии против Николая Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

19 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии и глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что запускает общенациональное онлайн-голосование по вопросу о возможности переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве.