В Госдуме упрекнули Великобританию в попытке возродить колониализм

Планы Лондона расширить присутствие в Черном и Балтийском морях доказывают, что страна готовится к экспансии, что схоже с попыткой возродить колониализм. Об этом заявила член комитета по международным делам Елена Панина, пишет РИА «Новости».

«По сути, мы видим попытку возродить имперскую военную мощь, проводить неоколониальную политику как в исторических зонах британских притязаний, так на «новом месте», например, в Арктике, в том числе в пределах Северного морского пути», — сказала Панина.

По словам политика, «глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока».

Тем не менее, Панина подчеркнула, что такие планы кажутся нереалистичными из-за значительного падения ВВП Великобритании.

«Как бы не надорваться британскому льву», — заключила Панина.

Ранее министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил, в котором Россия указана как угроза для страны.