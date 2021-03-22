Кремль не будет публиковать кадры вакцинации Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространять в СМИ кадры о вакцинации Владимира Путина не планируется, пишет РИА «Новости».

Путин ранее заявил, что во вторник, 23 марта, сделает прививку от коронавируса одной из трех российских вакцин.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — заявил Путин.

На декабрьской большой пресс-конференции он отметил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Ранее Песков рассказал детали предстоящей вакцинации Путина.