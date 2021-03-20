Байден заявил, что Харрис умнее него

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис «умнее него». Об этом пишет The Mediaite.

Такая фраза была произнесена в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, когда Байден представил Харрис, чтобы та ответила на некоторые вопросы.

«К этому нечего добавить, господин президент», — сказала Харрис в ответ.

Ранее Байден назвал Камалу Харрис президентом США.

Американский лидер неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, в ноябре минувшего года во время выступления перед сторонниками он назвал свою внучку именем погибшего сына Бо Байдена, а в декабре ошибочно назвал Камалу Харрис «избранным президентом».