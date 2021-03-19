В Госдепе выразили готовность к трудным отношениям с Россией

США готовы к трудным отношениям с Россией. Об этом заявил действующий помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер, пишет РИА «Новости».

«В свете недавних событий мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся трудными. Разумеется, страны НАТО хорошо это понимают. Я думаю, мы готовы к этому», — сказал Рикер.

По его словам, задача Вашингтона — сделать отношения с Москвой предсказуемыми и стабильными, а также сохранить возможность конструктивного диалога. В то же время Рикер подчеркнул, что в отношениях между странами сохранится конкуренция.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об усложнении ситуации в мире из-за нежелания США и стран Запада идти на равноправное сотрудничество с другими государствами.