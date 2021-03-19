Кремль: Россия будет стремиться сохранить отношения с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США даже после недавнего высказывания американского президента Джозефа Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.

«Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира», — сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая холодная война.

При этом Песков добавил, что «мы не можем не учитывать высказываний Байдена».

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире». По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.