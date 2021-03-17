Захарова оценила призыв Украины к Германии «вернуть» Крым

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Германия должна помочь «вернуть» Крым в состав Украины.

Свое мнение Захарова высказала на странице в Facebook.

По словам представителя российского МИДа, украинский посол оставил свою мысль о «моральном долге» Берлина незаконченной. Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия «оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР.

«Если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – отметила Захарова.

Она добавила, что временную «моральную ответственность» Германии перед Киевом следовало отнести к поддержке переворота на Украине, невыполнению киевским руководством обязательств по минским соглашениями и ущемлению прав коренных народов.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. По словам дипломата, содействие Украине в вопросе Крыма является «моральным долгом» Германии из-за исторической ответственности «за нацистскую тиранию» во времена Второй мировой войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.