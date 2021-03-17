МИД Украины отреагировал на протест РФ из-за провокации против дипломатов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на протест России из-за скандала с провокацией против российских дипломатов в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера украинского МИДа Олега Николенко.

По словам Николенко, на фоне этой ситуации Киев хочет напомнить российской стороне о пренебрежении безопасностью украинских дипломатических учреждений.

«Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений», – отметил спикер.

При этом он заверил, что украинское внешнеполитическое ведомства проинформирует компетентные органы о российской ноте в установленном порядке.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве Василию Покотило в связи с провокацией против дипломатов посольства РФ. Российская дипмиссия направила в украинский МИД ноту протеста.

До этого СМИ сообщали, что неизвестные в ночь с 15 на 16 марта возле мест проживания и работы дипломатов из России в Киеве развесили плакаты, на которых россиянам приписывается признание Крыма частью украинского государства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.