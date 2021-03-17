Сенатора Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером Совфеда. Об этом сообщает ТАСС.

Он сменил на посту Ильяса Умаханова, который был вице-спикером с 2010 года. Решение о назначении Косачева было принято единогласно.

Ранее источник в аппарате Совфеда сообщал, что Умаханов перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Претендентом на должность председателя комитета СФ по международным делам станет Григорий Карасин.