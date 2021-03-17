Сенатора Косачева избрали вице-спикером Совфеда

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером Совфеда. Об этом сообщает ТАСС.

Он сменил на посту Ильяса Умаханова, который был вице-спикером с 2010 года. Решение о назначении Косачева было принято единогласно.

Ранее источник в аппарате Совфеда сообщал, что Умаханов перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Претендентом на должность председателя комитета СФ по международным делам станет Григорий Карасин.