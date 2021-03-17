Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Верхней палате парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что несколько перестановок произойдет в Совфеде, вице-спикером палаты будет избран председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев вместо Ильяса Умаханова. А Григорий Карасин был назван претендентом на должность председателя комитета СФ по международным делам.

«Да», — ответил парламентарий на вопрос о том, действительно ли он займет пост вице-спикера.

Косачев также подтвердил, что Карасин может получить упоминаемое место.