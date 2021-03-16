Белый дом еще не принял решение о санкциях против России за «вмешательство» в выборы

На данный момент президент США Джо Байден не принял решение о введении санкций против России в связи с докладом разведки о вмешательстве в американские выборы главы государства в 2020 году, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, в настоящее время ведутся расследования о «причастности» России к взлому программного обеспечения SolarWinds, о предполагаемых «наградах» за убийство американских солдат и о «вмешательстве» Москвы в выборы.

«Мы доведем эти расследования до конца. И тогда, конечно же, президент оставляет за собой право принять решение о том, как и в какое время реагировать», – заявила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести санкции по итогам доклада разведки о вмешательстве в выборы. В докладе указано, что Россия якобы пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена в ходе президентских выборов.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к вмешательству в американские выборы.