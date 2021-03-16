США введут санкции по итогам доклада о вмешательстве в выборы

США введут санкции на основании доклада нацразведки США о вмешательствах в выборы президента в 2020 году. Об этом говорится в самом докладе.

Согласно документу, «министр финансов по согласованию с госсекретарем, министром юстиции - генеральным прокурором и министром внутренней безопасности введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США».

Ранее Офис директора национальной разведки США обвинил власти РФ в попытке дискредитировать кандидатуру Джозефа Байдена в ходе президентских выборов.