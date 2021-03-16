Британское посольство объяснило решение властей назвать Россию «главной угрозой»

В посольстве Великобритании в Москве объяснили решение властей назвать Россию «главной угрозой» в оборонной стратегии Соединенного Королевства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломатов, подобное решение связано с опасениям из-за применения химического оружия на британской территории. В посольстве добавили, что Соединенное Королевство стремится к иным отношениям с Россией, однако посчитали, что именно Москва должна изменить свой подход.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в своем обзоре внешней политики назвал Россию «враждебным государством».