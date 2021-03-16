В Белоруссии вводятся биометрические паспорта

В Белоруссии с 1 сентября вводятся биометрические паспорта и другие документы. Президент республики Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, опубликованный на его сайте.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ №107 «О биометрических документах». В соответствии с указом, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в биометрические документы будет встроена микросхема с фотографией, отпечатками пальцев и другими данными.

Отмечается, что всего появится восемь типов биометрических документов, среди которых биометрический паспорт.

Ранее сообщалось, что биометрический паспорт будет необходим для выезда за границу, а вместо внутреннего паспорта будут выдавать идентификационные карты (ID-карты) с электронным носителем, где будет храниться соответствующая информация.