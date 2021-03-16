Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопустима даже эвентуальная возможность постановки вопроса о проведении референдумов о самоопределении регионов России.

Представитель Кремля напомнил, что в российской Конституции «все черным по белому написано относительно территориальной целостности России».

Он подчеркнул, что возможный референдум будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации.

На вопрос журналиста о том, почему до сих пор неизвестны имена многих из тех, кто обеспечивал безопасность референдума в Крыму в 2014 году, Песков ответил, что эти люди активно продолжают работать и сейчас.

«Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил снятие ограничений по COVID-19 в Крыму в преддверии годовщины референдума.