Политик из Норвегии заявил о законности референдума в Крыму

Глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным и никакой «аннексии» полуострова не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из-за госпереворота в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности, поэтому народ Крыма имел право выбрать — остаться с украинским государством или перейти под юрисдикцию России. Он напомнил, что на тот момент Крым являлся автономным регионом в составе Украины.

«Не было никакой аннексии. Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров!» — подчеркнул политик, отметив, что крымчане добровольно голосовали за референдум.

Он также добавил, что, когда страны Запада устанут твердить, что на полуострове плохо относятся к крымским татарам и другим малым национальностям, они будут вынуждены признать Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее депутат бундестага назвал условие признания Крыма на Западе.