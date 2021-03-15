ЕС начал юридическую процедуру против Лондона за невыполнение сделки по Brexit
Карина Казанцева
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Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании за невыполнение сделки по Brexit. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ЕК.
«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии», — говорится в документе.
Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что Лондон нарушил обязательства добросовестности.
Ранее Европе предсказали Frexit.
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