ЕС начал юридическую процедуру против Лондона за невыполнение сделки по Brexit

Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании за невыполнение сделки по Brexit. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ЕК.

«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии», — говорится в документе.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что Лондон нарушил обязательства добросовестности.

Ранее Европе предсказали Frexit.