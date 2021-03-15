Правительство Ставрополья отправлено в отставку после коррупционного скандала

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку после задержания вице-премьера Александра Золотарева, подозреваемого в многомиллионном взяточничестве.

«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.», — написал глава Ставрополья в Instagram.

Владимиров отметил, что новый состав краевого кабмина будет сформирован только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами.

12 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Золотарева по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В рамках расследования дела зампредседателя правительства был арестован на два месяца.