Косово открыло свое представительство в Иерусалиме

В воскресенье, 14 марта, в Иерусалиме было открыто официальное представительство Косово, пишет газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Израиль и Косово заключили соглашение об установлении дипломатических отношений 1 февраля. Тогда же Приштина подтвердила, что откроет в Иерусалиме свое представительство в соответствии с обязательством, который подписал премьер непризнанной республики Авдулах Хоти в Вашингтоне 4 сентября 2020 года.

В том же месяце Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США.