Экс-президент Боливии после задержания призвала вмешаться международные организации

Экс-президент Боливии Жанин Аньес обратилась с письмом к Организации американских государств (ОАГ) и Европейскому союзу с просьбой направить в страну наблюдательные миссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призываем в рамках Межамериканской демократической хартии направить официальную наблюдательную миссию для объективной и беспристрастной оценки незаконного задержания, жертвами которого стали вместе со мной бывшие министры юстиции Альваро Коимбра и энергетики Родриго Гусман», — говорится в письме на имя секретаря ОАГ Луиса Альмагро.

Ранее бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре.