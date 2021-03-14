Захарова: РФ готова взаимодействовать с ЕС во всех сферах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ готова к взаимодействию с ЕС по всем направлениям. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», — сказала она.

Также она прокомментировала слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, призвавшего изменить политику в отношении России. Она призвала не обращать внимания «на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох» из Евросоюза, поскольку ничего из этого ни на что не влияет.

По ее мнению, ЕС должен сначала разобраться в отношениях внутри союза.