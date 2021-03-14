Захарова: РФ готова взаимодействовать с ЕС во всех сферах

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ готова к взаимодействию с ЕС по всем направлениям. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», — сказала она.

Также она прокомментировала слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, призвавшего изменить политику в отношении России. Она призвала не обращать внимания «на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох» из Евросоюза, поскольку ничего из этого ни на что не влияет.

По ее мнению, ЕС должен сначала разобраться в отношениях внутри союза.