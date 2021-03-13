Пашинян обсудил с президентом Армении внеочередные выборы

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса», – указано в сообщении.

Политики обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов в качестве возможного решения.

Ранее сообщалось, что возле резиденции президента Армении начались стычки между протестующими и полицией.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.