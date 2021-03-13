Депутат бундестага заявила, что для самой ФРГ необходимо прекратить санкции против РФ

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель заявила, что прекращение санкций против России в интересах самой ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, контакты между Германией, Евросоюзом и Россией срочно должны быть переведены на прагматичный уровень, а идеологическим шорам нет места во внешней политике.

Вайдель также отметила, что сейчас есть потенциал улучшения взаимоотношений между ФРГ и РФ на всех уровнях. Депутат считает, что страны должны продолжать контактировать, даже если германское федеральное правительство выступит против этого, нельзя допустить «разрыва нити» разговора.

«Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени», — подчеркнул Вайдель.