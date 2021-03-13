Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР в связи с интервью Меган Маркл

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, сравнил ситуацию на Западе относительно расового вопроса с временами СССР. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, вопросы, заданные про темный цвет кожи ребенка герцогини Сассекской и принца Гарри, являются элементарными. Политик подчеркнул, что никакого отношения к мировым проблемам они не имеют. Жириновский указал, что западные журналисты данную ситуацию накрутили, после чего посыпались обвинения в расизме.

«Это вот перекос, понимаете? То негров линчуют, то нельзя произнести «темный». Ах, тебе не нравится, что кожа темная? Ах ты такой-сякой! Ну куда мы идем? — сказал он.

Глава ЛДПР назвал эту ситуацию политическим маразмом. Он сравнил ее с советским периодом, «когда ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано как антисоветское высказывание». Жириновский отметил, что при советской власти так и было.

Ранее герцогиня Сассекская в интервью Опре Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их с герцогом тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее американская телеведущая заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.

Интервью вызвало широкий резонанс среди общественности. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании.