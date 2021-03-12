Украина призвала РФ предоставить полный доступ в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал РФ предоставить полный доступ в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инициаторами этой инициативы выступила Эстония и другие западные страны, являющиеся членами Совбеза.

«Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба призвал другие страны присоединиться к «Крымской платформе», созданной по инициативе Украины.