СБУ возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании флота РФ в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства принятия соглашения 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Голосование состоялось 27 апреля 2010 года. В рамках договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму сроком на 25 лет после 2017 года.