Польша выдворила из страны двух белорусских консулов

Из Польши в качестве ответа на выдворение Белоруссией двух польских дипломатов выслали двух белорусских консулов. Об этом у себя в Twitter сообщает глава МИД Польши Марчин Пшидач.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве», — сообщил он.

Ранее МИД Белоруссии попросил польского консула покинуть республику из-за грубых нарушений Венской конвенции. Как отмечалось, дипломат поучаствовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами.