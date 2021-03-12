Бывший премьер Словакии объяснил доверие к «Спутнику V»

Действующий премьер-министр Словакии Игорь Матович пытается с помощью закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поднять свой рейтинг, считает бывший глава правительства страны Ян Чарногурский. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам экс-премьера, спустя год после парламентских выборов возглавляемая Матовичем партия «Обычные люди и независимые личности» стала менее популярна, чем небольшие партии в правящей каолиции. Кроме того, «личная популярность премьера свалилась на дно рейтингов».

Снижение уровня народной поддержки Матовича Чарногурский объяснил его импульсивным поведением в борьбе с коронавирусом. На фоне этого глава правительства, «ранее никоим образом не заподозренный в симпатиях к России», стал сторонником «Спутника V», уверен бывший премьер.

«Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины «Спутник V» объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки», – объяснил Чарногурский.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Словакии уходит в отставку из-за скандала со «Спутником V».