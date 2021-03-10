Помощники Байдена не разрешили ему ответить на вопросы журналистов

Помощники президента США Джо Байдена не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, сообщает Daily Mail.

Байден около десяти минут осматривал хозяйственный магазин в Вашингтоне вместе с владельцами, после чего пресса начала задавать ему вопросы. Один из них касался ситуации на границе с Мексикой. Лидер США не успел ответить из-за вмешательства помощников.

За 48 дней нахождения у должности Байден не провел ни одной пресс-конференции. Издание подчеркнуло, что это столетний рекорд для глав Белого дома. Предыдущие главы государств проводили первые пресс-конференции в течение 33 дней после вступления в должность.

Ранее стало известно о том, что собак Байдена выслали из Белого дома.