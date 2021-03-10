Жители Донбасса и Крыма подали в ЕСПЧ больше восьми тысяч жалоб на Украину

Жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) более восьми тысяч жалоб против Киева, всего в суде находится 10,5 тысяч жалоб против Киева. Об этом интернет-изданию «Буквы» сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и замглавы украинского минюста Иван Лищина.

«Из восьми тысяч [жалоб] семь поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины», — заявил Лищина.

Замминистра не знает причины большинства жалоб, Минюсту Украины известна суть лишь двух заявлений. В первой жалобе против Киева поднимается вопрос выплаты пенсий — заявление было отклонено. Вторая жалоба подана против украинских силовиков, чьи обстрелы разрушили жилье заявителя.

По мнению Лищины, жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР «могли подтолкнуть массово подавать заявления» против Киева. Кроме того, есть 150-200 дел, в которых фигурирует Украина. Они касаются плохой организации боевых действий в Донбассе, из-за чего «военные попали в плен», неэффективного расследования, недостаточных усилий Киева по освобождению своих граждан.

В январе 2021 года ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России.