Кремль: Турция рано или поздно примет российский Крым

Пресс-серктераь президента РФ Дмитрий Песков назвал Турцию важным и стратегическим партнером России и выразил надежду, что когда-нибудь турецкие коллеги поймут правильность и обоснованность позиции РФ по Крыму.

В беседе с журналистами он заявил, что в настоящее время у России есть плотное взаимодействие по всем региональным вопросам с Турцией, в том числе по Азербайджану, по Сирии.

«Не смотря на сложные моменты, президентам удавалось найти компромисс. Мы высоко ценим политическую волю в поиске компромиссов», — добавил Песков.

Он также ответил на вопрос, почему Турция не согласна с Россией по вопросам Крыма: «Вопрос категории разногласий. Мы терпеливо продолжаем разъяснять, рано или поздно наши турецкие коллеги поймут правильность и обоснованность нашей позиции».

В прошлом году президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его страна не признает Крым частью российских территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.