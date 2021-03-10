Комитет Госдумы утвердил кандидатуру нового посла России в Белоруссии

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду, 10 марта, утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лукьянов сменит на этой должности Дмитрия Мезенцева (был назначен президентом РФ 30 апреля 2019 года).

Лукьянов с 15 декабря 2016 года по 2020 год являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии.

Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.

Комментирую назначение нового российского посла, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом России.

«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», — сказал дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии может стать Дмитрий Мезенцев.