«Коммерсантъ» раскрыл имя иностранного гостя Путина

Газета «Коммерсантъ» узнала, с кем ранее встречался в Кремле президент РФ Владимир Путин. Гостем президента оказался бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, пишет газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные встречи относятся к категории личных контактов российского лидера. Кроме того, есть такие контакты, которые не могут быть афишированы.

До этого Путин сообщил, что встретился в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам. По словам российского лидера, в ходе беседы его друг был удивлен тем, что Москва «живет» во время пандемии коронавируса, в то время как Европа «заснула».