Шушкевич рассказал, кого считает виновным в развале СССР

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич поддержал выпады экс-президента Украины Леонида Кравчука и заявил, что бывший лидер СССР Михаил Горбачев виноват в развале СССР. Об этом он сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Шушкевич согласился, что союз можно было бы сохранить в формате конфедерации, но этого не произошло из-за поведения Горбачева.

Он рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация, но при этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главным президент Горбачев, а вместо политбюро будет госсовет.

Однако, как полагает Шушкевич, это нельзя было назвать конфедерацией.

«Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным», — считает Шушкевич.

По его словам, время сохранить Советский Союз было попросту упущено.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук украинским СМИ рассказывал, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.