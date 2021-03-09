Кремль обеспокоен сообщениями о кибератаках США на Россию

Публикация американского издания New York Times о предстоящих кибератаках США на Россию вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Тревожная информация. Достаточно авторитетное издание анонсирует возможность кибератак, это международная киберпреступность. То, что издание допускает такую информацию, – это повод для нашей обеспокоенности. Важно напомнить, что мы настаиваем, что РФ никогда не имела и не имеет отношения к кибертерроризму», – отметил Песков.

Ранее издание NYT сообщило, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.