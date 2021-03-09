Трамп разрешил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств

Экс-президент США Дональд Трамп согласился на то, чтобы Республиканская партия использовала его имя для сбора средств. Об этом политик сообщил председателю Национального комитета Республиканской партии Ронне Макдэниел, передает Bloomberg.

По данным агентства, бывший глава Белого дома принял данное решение после того, как ему сообщили, что партия имеет право ссылаться на публичных фигур в соответствии с конституцией. Ожидается, что Трамп скоро будет участвовать в мероприятии по сбору средств в отеле, расположенным рядом с его резиденцией в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без разрешения используется организациями, «которые помогают республиканцам», выступавшим за его импичмент.